Gramado será a primeira cidade do RS a entrar em campanha contra a violência

Desde o início da pandemia da Covid-19, os índices de feminicídio no Brasil cresceram 22,2% em comparação com 2019. Os dados, publicados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, motivaram o Poder Judiciário a propor uma nova estratégia para dar um basta na violência contra a mulher. Pensando nisso, a prefeitura de Gramado vai lançar, no dia 18 de junho, a campanha "Sinal Vermelho" contra a violência doméstica.

Recentemente, a primeira-dama, Jandira Tissot esteve reunida com as representantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Tânia Regina Silva Reckziegel, Maia Cristiana Ziouva e Julianne Marques, que também integram a Comissão Nacional de Políticas Judiciárias para Mulheres do CNJ. A ação terá um código: quando uma ma mulher chegar à farmácia com um "X vermelho na palma da mão, a pessoa deverá entender que se trata de uma denúncia silenciosa de violência doméstica.

Para Jandira, campanha será uma nova ferramenta de proteção as mulheres vítimas de violência doméstica. "Definimos que Gramado será a primeira cidade do Rio Grande do Sul a aderir ao pacto e a assinatura do termo da campanha. Vamos construir um termo de cooperação pelo enfrentamento às violências contra a mulher", disse. "A campanha tem como proposta um ato simples, mas que pode salvar muitas vidas", completou