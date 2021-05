Oral Sin pretende abrir oito unidades no RS; saiba em quais cidades

Impulsionada por este aquecimento do mercado, a rede de implantes dentários Oral Sin prevê a inauguração de nove clínicas no Rio Grande do Sul, o que equivale a um investimento da ordem de cerca de R$ 4,8 milhões. Entre as cidades que receberão as primeiras unidades estão: Viamão, Rio Grande, Esteio, Sarandi, Sapucaia do Sul, Uruguaiana, Torres. A capital, Porto Alegre, também deve receber mais uma unidade.

Atualmente, a rede conta com cerca de 400 unidades. Para este ano, a expectativa é bastante audaciosa, visto que os planos são finalizar 2021 com mais 107 unidades inauguradas. O principal atrativo da rede é seu faturamento médio, tido como o maior entre as franquias do segmento odontológico, na casa dos R$250 mil, sendo o ticket médio de R$ 5 mil.

A Oral Sin trabalha com três modelos de franquias com um investimento inicial a partir de R$ 535 mil e faturamento que pode chegar a mais de R$ 3 milhões anuais, dependendo do modelo. O prazo mínimo de retorno é de 18 meses.

Alguns motivos explicam este crescimento, como aponta o dentista e CEO da Oral Sin, Felipe Sapata. "Percebemos que havia uma demanda bastante reprimida. Além disso, por conta da quarentena, houve quem aproveitasse este tempo para realizar procedimentos mais invasivos, baseados também no aumento da busca pela saúde e bem-estar mesmo em um momento delicado. Outro ponto foi que houve um redirecionamento de recursos que seriam utilizados para outros fins, como viagens e outras atividades sociais restritas nesse período", explica.