Lajeado inicia programa para negociação de dívidas

O programa de renegociação de dívidas de Lajeado, chamado de Dívida Zero 2021, entrará em vigor no dia 31 de maio, permanecendo em vigor até o dia 27 de agosto. Esta será a data limite para que contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa busquem a regularização junto à Prefeitura de Lajeado com condições facilitadas.

O Dívida Zero 2021 tem como objetivo reduzir a dívida ativa do município e, também, considerando-se o momento de dificuldades devido à pandemia, oportunizar condições especiais para que cidadãos e empresas em débito busquem regularizar sua situação com o município. O programa deverá ser o único nos próximos quatro anos e, após seu término, haverá a intensificação da cobrança de contribuintes inadimplentes.

Conforme o secretário da Fazenda, Guilherme Cé, o programa é uma oportunidade para que os inadimplentes busquem a regularização. "Sabemos das dificuldades enfrentadas por muitas pessoas e empresas nos últimos anos, e o programa é uma forma de facilitar esta regularização. Além disso, trabalhamos para reduzir a dívida ativa do município, que hoje se aproxima de R$ 100 milhões", disse Cé.