Prefeitura de Caxias do Sul lança edital de concurso público

A prefeitura de Caxias do Sul publicou o edital de abertura para concurso público municipal. São 23 cargos, com ênfase para a área da saúde. São 17 vagas, sendo duas reservadas para afrodescendentes e mais duas para PCDs, além de cadastro de reserva.

São dois cargos de ensino médio, técnico em Enfermagem e técnico em Agrimensura, e 21 cargos de ensino superior, para cargos de contador, médico, médico estratégia Saúde da Família e 18 especialidades médicas. Os salários variam entre R$ 4.094,13 e R$ 14.267,30 para cargas horárias entre 12 e 40 horas semanais.

As inscrições encerram às 23h59min do dia 13 de junho de 2021 e devem ser feitas pelo site www.legalleconcursos.com.br. A taxa é de R$ 60,00 para ensino médio e R$ 100,00 para cargos de ensino superior. Durante a validade do concurso, será assegurado o percentual de 12% aos candidatos com deficiência e 10% aos candidatos afrodescendentes. Caso o candidato queira concorrer a uma dessas vagas, deverá assinalar a opção desejada no ato da inscrição e observar as demais orientações contidas no edital.