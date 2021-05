Aulas presenciais na cidade de Santo Ângelo estão suspensas

Com base no parecer técnico do comitê científico, vinculado à Associação dos Municípios das Missões (AMM), o prefeito de Santo Ângelo, Jacques Barbosa anunciou a suspensão das aulas presenciais, tanto na rede pública (municipal e estadual) como na rede privada. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira (24).

O parecer técnico do comitê apresentou dados e informações alarmantes sobre a situação da pandemia na cidade, em especial a evolução de casos em crianças e jovens em idade escolar, e recomendou a imediata suspensão das aulas presenciais. Segundo os gráficos apresentados, houve um aumento de 87,8% de casos no mesmo período de abril para maio deste ano, na faixa etária de 11 a 20 anos; e o aumento de casos em crianças e adolescentes de onze a dezesseis anos em menos de uma semana (entre os dias 17 e 21 de maio), de 35 para 55 casos.

O documento considera a operação da rede hospitalar local acima de sua capacidade máxima em leitos de terapia intensiva e clínicos, o crescimento acelerado de diagnósticos positivos e a identificação de uma nova variante do coronavírus que circula na região, considerada de alta transmissibilidade e letalidade, aumentando consideravelmente o número de casos ativos. "Estamos acatando a recomendação do Comitê em defesa da vida das nossas crianças e jovens, professores, trabalhadores em educação e familiares da nossa comunidade escolar", afirmou o prefeito, informando que a suspensão pode ser revista a qualquer tempo caso haja o abrandamento da pandemia.

O prefeito também anunciou para quarta-feira (26) o início da vacinação contra a Covid-19 em professores da rede pública e privada de ensino, a partir da Educação Infantil. De acordo com Jacques, a vacinação dos professores avança para as séries iniciais e Ensino Fundamental, assim que finalizada a imunização do primeiro grupo.