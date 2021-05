Pelotas busca local para centro de distribuição de alimentos

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas se reuniu em Porto Alegre com o secretário estadual de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal. Na pauta, a busca por uma estrutura na região de Pelotas para ser utilizada como um centro de distribuição de hortifrutigrajeiros para atender as cidades da zona sul do Estado.

Na reunião, a chefe do Executivo municipal solicitou ao secretário que pudesse verificar no rol de prédios pertencentes ao Estado um local que possa atender as necessidades do setor. A unidade atual não comporta mais a demanda. "O prédio não precisa ser Pelotas, mas perto. E que consiga atender os produtores e distribuidores da região", explicou a prefeita, durante a reunião. Gastal afirmou que irá verificar na lista dos imóveis do Estado um complexo que possa comportar o setor. "O Estado tem todo o interesse nesta pauta. Vamos analisar outras alternativas", apontou o secretário.