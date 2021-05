Novo Hamburgo recebe verba para obras em Lomba Grande

A prefeitura de Novo Hamburgo encaminhou à Câmara de Vereadores projeto de lei que abre crédito adicional especial no orçamento do município, para a aplicação de R$ 100 mil provenientes de repasse do governo do Estado. A verba será utilizada na contratação de horas-máquina para a recuperação, patrolamento e manutenção de 8,5 quilômetros de estradas vicinais em Lomba Grande. O texto deve ser analisado pelas comissões parlamentares antes de ir a plenário.

O repasse faz parte do Plano de Enfrentamento à Estiagem, ação anunciada em julho do ano passado pelo Piratini para mitigar os danos causados pelos meses de seca entre o final de 2019 e o começo de 2020. A adesão ao plano é livre de qualquer contrapartida por parte do município. A prefeitura estima que o trabalho de recuperação das estradas beneficie diretamente mais de 50 famílias hamburguenses.