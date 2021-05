Estudante de Osório é premiada em feira internacional

Cinco projetos científicos do Brasil se destacaram na maior feira internacional de ciências e engenharia, a Regeneron ISEF 2021, que terminou no fim de semana nos Estados Unidos. Projetos desenvolvidos por seis e do ensino médio e técnico da Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, os projetos receberam alguns dos prêmios mais cobiçados pelos 1.800 jovens, de 65 nacionalidades, que participaram da feira.

A estudante Victórya Leal Altmayer Silva, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) ficou em quarto lugar, ao apresentar o desenvolvimento de um app voltado à economia circular de brechós e associações do Litoral Norte gaúcho. Como premiação, levou US$ 500 (cerca de R$ 2.750,00).

No total, foram apresentados e avaliados 1.480 projetos em 21 categorias. Os quatro primeiros colocados, em cada categoria, receberam premiação em dinheiro. Os estudantes foram julgados considerando os seguintes critérios: rigor científico, competência e clareza demonstrada no desenvolvimento dos projetos, além da capacidade criativa e pensamento científico dos estudantes.