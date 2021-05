Após casos de Covid-19, escolas retomam aulas em Caxias do Sul

As escolas municipais Santo Antônio e Paulo Freire, de Caxias do Sul, que estavam com aulas suspensas por conta de casos suspeitos de Covid-19, retornam as aulas nesta segunda-feira (24). Dez profissionais da Santo Antônio, localizada no bairro São Pedro da Terceira Légua, testaram negativo para Covid-19.

Já na Paulo Freire, localizada no bairro Cidade Nova, oito profissionais tiveram testes negativados. As duas escolas tiveram casos da doença após a retomada das aulas presenciais. A escola Arnaldo Ballvê, localizada no bairro Santa Catarina, que teve dez casos confirmados, sendo nove professores e uma funcionária, está com retorno programado para a sexta-feira (28). A secretária municipal de Educação, Sandra Negrini, informou que está monitorando as escolas diariamente para levantamento de casos confirmados ou suspeitos.