Pelotas abre local vontado para pacientes recuperados da Covid

Entrou em funcionamento o ambulatório para pacientes pós-Covid em Pelotas. O serviço, desenvolvido e oferecido pelo Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) e regulado pela secretaria municipal da Saúde, é destinado àquelas pessoas que passaram por internação devido à doença e necessitam de acompanhamento após a alta hospitalar.

O ambulatório pós-Covid vai funcionar na avenida Duque de Caxias, 250, junto à Faculdade de Medicina da universidade. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Inicialmente, o local receberá pacientes que receberam alta, encaminhados por hospitais da cidade que possuem internação para Covid. De acordo com Luciene Primo, responsável pelo Controle e Avaliação na secretaria da Saúde, serão 32 consultas por mês.

A ideia é que, futuramente, pacientes que são atendidos nos postos de saúde possam ser encaminhados ao ambulatório. Para tanto, conforme informou a chefe da Divisão Médica do HE-UFPel, Cristiane Neutzling, o ambulatório conta com uma equipe multiprofissional, constituída por médicos especialistas em fisiatra e pneumologia, além de profissionais da fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e educação física.

A secretária de Saúde, Roberta Paganini, explicou que essa demanda, de criação de um ambulatório responsável por atender pacientes pós-Covid que necessitam de acompanhamento surgiu após conversas internas. Ela reitera que o serviço está sendo iniciado pela linha de pacientes pós-internação, para, então, avançar aos poucos e ampliar o atendimento. "O ambulatório dá uma continuidade à assistência ao paciente Covid. Pretendemos seguir trabalhando na ampliação desse atendimento pós-Covid, na estruturação dessa linha de cuidado e esse local é um passo importante nesse sentido", defendeu Roberta.

O Hospital Escola da UFPel, por sua vez, por ter condições de ofertar esse serviço, viabilizou a estrutura. Cristiane Neutzling conta que, por ter atuado no combate à pandemia do coronavírus no município, a equipe da instituição viu que o atendimento a pessoas que foram acometidas com a doença e internadas é extremamente necessário. "Muitas delas precisam ser seguidas e reabilitadas", completou.