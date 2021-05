Bagé será sede do acendimento da Chama Crioula

O prefeito de Bagé, Divaldo Lara, recebeu representantes do Movimento Tradicionalista Gaúcho da 18ª Região Tradicionalista (RT). Após conversas, foi confirmada realização do desfile de 20 de Setembro e do acendimento da Chama Crioula em Bagé.

O coordenador da 18ª RT, Márcio D' Avila, salientou que a realização do acendimento da Chama Crioula, no Parque do Gaúcho, respeitará todos os protocolos sanitários, e devem ser exigidos carteira de vacinação ou teste negativo para Covid-19. A preocupação se deve ao fato de que Bagé sediará a distribuição da Chama Crioula e receberá representantes das onze cidades que compõem a 18ª RT.

Faustina Campos, coordenadora de Tradição e Folclore e do Parque do Gaúcho, comentou sobre a realização do evento. "Como tradicionalista, a notícia de que teremos o desfile e principalmente de Bagé sediar o acendimento da Chama que será levada a outras regiões me deixa muito feliz, pois mesmo em pandemia a gente segue trabalhando pelo resgate da nossa identidade cultural com todos os cuidados, com responsabilidade", afirmou, lembrando, ainda, que os festejos da Semana Farroupilha também se relacionam com a economia do município. "Há muitas famílias que dependem financeiramente do evento", ponderou.

Divaldo Lara, ao falar sobre a realização do evento na cidade, também afirmou que deve liberar, no segundo semestre, a realização de rodeios na cidade. "Bagé será o ponto de distribuição da Chama Crioula para todos os municípios da região. Isto demonstra quanto a cidade está posicionada e pronta para retomar as atividades. Somos o primeiro município a anunciar a realização do desfile de 20 de setembro", ressaltou.