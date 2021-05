SEGURANÇA Notícia da edição impressa de 24/05/2021. Alterada em 24/05 às 03h00min Cercamento eletrônico do Vale do Rio Pardo vai custar R$ 21 milhões

O Conselho de Administração do Cisvale retomou a pauta do projeto de videomonitoramento e cercamento eletrônico do Vale do Rio Pardo. A iniciativa prevê a instalação de mais 530 pontos na região em três fases, em um investimento total de R$ 21 milhões.

protocolado em dezembro do ano passado O consórcio aguarda a aprovação do projeto,, no Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança do RS (Piseg/RS), para que empresas possam destinar até 5% do ICMS devido para a compra das câmeras e dos equipamentos. A diretoria já recebeu um aceno positivo em relação a parte técnica, e deve solicitar uma reunião com o governador do Estado, Eduardo Leite, para tratar de algumas prioridades e encaminhamentos que ainda são necessários.

Se aprovado, os prefeitos já programam também uma série de encontros com entidades empresariais da região. Outra alternativa que foi debatida para arrecadar os recursos necessários para a implantação é a mobilização de deputados da região, independentemente de partido político.

"Fazer o projeto de videomonitoramento e cercamento eletrônico sair do papel é a prioridade número um da minha gestão no Cisvale. Uma região mais segura significa mais investimentos, geração de emprego e renda, e principalmente mais qualidade de vida", afirmou a prefeita de Santa Cruz do Sul e presidente do Cisvale, Helena Hermany.

O presidente do Grupo de Apoio à Brigada Militar, Roberto Gross, e o secretário de Segurança, Mobilidade Urbana e Transporte de Santa Cruz do Sul, Everton Oltramari, que estão desde o início da concepção do projeto, falaram sobre a importância do projeto. "Fico contente que a nova diretoria está prosseguindo com esse projeto que é muito importante para a região. Ele contempla o que há de mais moderno em segurança pública, como reconhecimento facial, leitura de placas e inteligência artificial, auxiliando todas as forças policiais no combate e prevenção da violência", afirmou Oltramari.