TURISMO Notícia da edição impressa de 24/05/2021. Alterada em 21/05 às 18h50min Torres inaugura central de atendimento para turistas no Parque do Balonismo

O município de Torres, no Litoral Norte, inaugurou um Centro de Atendimento ao Turista no Parque do Balonismo, na entrada da cidade pela Estrada do Mar e BR-101. A inauguração fez parte semana do aniversário de 143 anos da cidade, cuja comemoração aconteceu na sexta-feira (21).

O município licitou a concessão dos dois espaços dos Centros da cidade para a iniciativa privada. Além do Centro que foi inaugurado, o município conta com outro, situado no Largo Samhan, parte norte da Praça XV de Novembro, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Silva Jardim.

Nos dois locais, agentes vão ajudar os turistas com os pontos de referência da cidade. A agência mostrará os produtos que vai operacionalizar, dependendo do interesse do visitante. Na baixa temporada, período compreendido de 15 de março a 15 de dezembro, o horário de atendimento dos CATs ocorrerá das 9h às 18h, de domingo a domingo. Na alta temporada, período compreendido de 16 de dezembro a 14 de março, o horário mínimo deverá perfazer das09h às 22h, de domingo a sábado.