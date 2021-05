Novo Cras é inaugurado em bairro de Canoas

Será inaugurado nesta segunda-feira (24) o novo Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Guajuviras. A nova sede é maior e possui mais espaço para atender mais canoenses.

A unidade fica localizada no antigo prédio da UBS Caic, no Setor 5, Quadra R, 20. Conforme o secretário da Cidadania, Paulo Bogado, a escolha do endereço foi um pedido do prefeito Jairo Jorge, para que o novo Cras Guajuviras ficasse num ponto onde pudesse ajudar mais cidadãos em vulnerabilidade social. "Escolhemos esse local por um motivo estratégico, o de atender uma quantidade maior de canoenses em dificuldades. Cuidar da população é um dos eixos do nosso governo e estamos trabalhando para atender todos que precisarem" detalhou.