Canoas vai oferecer testes de Covid-19 a caminhoneiros que viajam para fora do País

implementaram medidas restritivas aos profissionais A partir de 31 de maio, a prefeitura de Canoas começará a oferecer testes de Covid-19 para caminhoneiros e caminhoneiras que estejam viajando em direção à Argentina e ao Chile. Os paísespara que eles possam ingressar nos países.

O serviço estará disponível no Centro de Testagem Móvel, localizado na Praça do Avião, das 8h às 17h. O local é considerado estratégico devido à proximidade com a BR-116.

Para a realização do teste RT-PCR, os profissionais deverão portar um documento chamado Manifesto Internacional de Cargas (MIC), para provar que irão atravessar a fronteira do Estado. Os insumos necessários aos testes serão repassados pelo Ministério da Saúde. Já a análise do material ficará sob responsabilidade do Laboratório Central do Estado (Lacen), em Porto Alegre, que dará prioridade a esses resultados para cumprir o prazo de sete dias de validade para que os caminhoneiros possam atravessar a fronteira.

O secretário municipal da Saúde, Maicon Lemos, explica que Canoas já tem realizado testes em caminhoneiros, mas que, a partir da inclusão no Projeto Vigilância de Fronteiras, do Estado, os resultados terão maior agilidade. Segundo ele, a testagem para detecção do coronavírus em caminhoneiros, exigência adotada pelos países vizinhos, faz parte de uma política maior de saúde pública voltada à categoria.

Além dos testes, o município se prepara para oferecer uma série de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como consultas e exames, a esses profissionais. "Canoas está situada em um local estratégico, em função da BR-116. A ideia é oferecer um suporte de atendimento para os caminhoneiros, que acabam descuidando da saúde em função do tempo que permanecem na estrada", afirma Lemos.