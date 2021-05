Bagé avalia medidas complementares ao racionamento de água

A comissão de servidores do Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb), responsável pelas ações diante da falta de chuvas, reuniu-se no fim da semana para avaliar o início do racionamento de água implantado na cidade. O grupo discutiu algumas manobras que estão sendo realizadas para amenizar os problemas no abastecimento nas pontas de rede.

Estes locais também estão recebendo água por caminhão-pipa. Os técnicos explicaram que o sistema é complexo e que, depois que os motores são ligados, nos horários estabelecidos na escala de racionamento - cada um dos dois setores da cidade recebe água por 12 horas - demora um tempo para que toda a rede seja abastecida. Então, nem todos bairros recebem água no mesmo horário. Durante a reunião também foi abordada a parceria que está sendo firmada com o Exército.

Nos próximos dias, dois caminhões-pipa militares devem começar a levar água em locais que estão necessitando de suporte. Os veículos irão retirar água da Estação de Tratamento de Água (ETA). A comissão também abordou sobre a necessidade da ocorrência de precipitações muito significativas para reverter a situação. Nos últimos dois meses, o déficit hídrico foi de 218,5 milímetros em relação às médias históricas. A chuva do fim de semana ajudou a recuperar um pouco do prejuízo.

Segundo a medida mais recente divulgada pelo Daeb, a barragem da Sanga Rasa está 5,50 metros abaixo do nível normal. Já a do Piraí está com 2 metros negativos. A Emergencial, por sua vez, está 0,5 m aquém.