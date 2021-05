Aulas na rede municipal de Pelotas voltam em 16 de junho

As aulas no sistema híbrido para a rede municipal de ensino de Pelotas devem ser iniciadas, de forma gradual, a partir do dia 16 de junho. O calendário inicial foi construído após reuniões entre a secretaria de Educação e Desporto e as equipes diretivas, coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais das escolas rurais e urbanas.

No dia 16, tem previsão de retorno os alunos do Ensino Infantil e os do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. A volta das turmas do 3º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio está em fase de organização e será realizada de forma gradual. Por esse motivo, ainda não foram divulgadas as datas para essas faixas de ensino. A prefeitura adianta que trabalha na preparação das instituições e na capacitação dos profissionais para proporcionar um retorno seguro e de prevenção à pandemia.

O retorno de cada escola está condicionado à aprovação dos seus respectivos planos de contingência pelo Centro de Operações de Emergências da Saúde para a Educação (COE-E) municipal. A data escolhida é o dia em que se inicia o segundo trimestre letivo de 2021."Até lá, nós vamos completar o primeiro trimestre letivo de forma não-presencial, para, então, iniciar o segundo trimestre de maneira presencial. A preparação das escolas para esse retorno continuará acontecendo de maneira contínua", frisou a prefeita Paula Mascarenhas.

Para garantir a retomada segura aos alunos e profissionais da educação envolvidos, a prefeitura dará continuidade às capacitações das equipes sobre medidas sanitárias e manterá o diálogo com os diretores das instituições, além de trabalhar na adequação e aprovação as escolas para o funcionamento seguro. "Estamos prevendo o início do segundo trimestre letivo, na modalidade de ensino híbrido, para a Educação Infantil e 1º e 2º anos de Ensino Fundamental e na sequência para os demais anos e etapas da educação básica, nas escolas autorizadas para funcionamento, completou a secretária de Educação, Adriane Silveira.