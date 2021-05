Parque Itaimbé, em Santa Maria, vai passar por revitalização

A prefeitura de Santa Maria deu início à obra de revitalização de um trecho do Parque Itaimbé, na semana passada. A iniciativa contará, ainda, com a construção de uma pista de esportes sobre rodas no local.

Durante o ato de assinatura, o prefeito Jorge Pozzobom havia destacado que o parque, que fica no Centro, é uma área verde e de lazer muito importante para o município e, por isso, o Executivo teve a preocupação de captar recursos e buscar investimentos para iniciar esse processo de revitalização do local. Devido à importância do parque para a cidade e para os moradores, o secretário de Esporte e Lazer, Gilvan Ribeiro, celebrou o início da obra.

"É um marco na história do Parque Itaimbé esta obra e, por isso, temos que comemorar. Temos, no parque, um espaço que é referência para a cidade em termos de lazer e práticas esportivas. As melhorias feitas irão impactar diretamente na saúde e no bem-estar da nossa população", ressalta Gilvan.