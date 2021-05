Resort em Igrejinha deve ser inaugurado em setembro

Local será instalado no Morro Ceroula, na área rural do município PREFEITURA DE IGREJINHA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

O município de Igrejinha, no Vale do Paranhana, deve receber um novo resort ainda em 2021. As obras no local, que fica em Morro Ceroula, na área rural do município, estão com as obras em andamento a previsão de lançamento no segundo semestre.

O empreendimento faz parte do Programa de Desenvolvimento Econômico, criado pela prefeitura e que está fomentando a economia local por meio de suporte às empresas e aos novos empreendimentos. Na semana passada, representantes do município estiveram cos proprietários do empreendimento da família Faiffer, acompanharam as obras das instalações do Resort Sabores da Terra, instalado na Estrada Geral da Voluntária Baixa.

A ideia dos empreendedores é promover e incentivar o turismo rural de Igrejinha. O local contará com uma infraestrutura completa em meio à natureza, com restaurante, chalés, glamping (um tipo de atividade que mistura camping com conforto), passeios a cavalo, piscina natural, rapel e outros.

As obras estão em estágio avançado, com previsão de conclusão para setembro de 2021. Para trabalhar no local, os empresários afirmaram que irão valorizar o trabalho local. Está prevista a contratação de até 20 funcionários para trabalhar no local.