GESTÃO Notícia da edição impressa de 21/05/2021. Alterada em 21/05 às 03h00min Sapucaia do Sul ingressa em portal de compras públicas

Após a adesão do município de Sapucaia do Sul ao Portal de Compras Públicas, foi realizada na quinta-feira a primeira compra na modalidade de pregão eletrônico. Conforme o secretário Geral de Governo, William Thiago de Borba, a economia total foi de R$103.250,00 "O preço inicial de cada item que foi realizada a compra custava R$17,23 e com o pregão compramos cada item por um valor de R$4,13", afirmou.

O secretário de Gestão Pública, Roger Dorneles, destaca que a adesão ao sistema faz parte da intenção em reduzir gastos e economizar recursos públicos. "Dentro do planejamento que temos, a adesão ao Portal de Compras Públicas vai gerar uma grande economia ao município, como o exemplo da economia gerada nessa primeira compra", ressalta. O Portal de Compras Públicas é um sistema eletrônico que permite realizar procedimentos licitatórios em quatro tipos para aquisição de bens e serviços comuns.