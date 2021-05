Pelotas inaugura república para abrigar jovens a partir de 18 anos

Foi inaugurada a República para Jovens Adultos, para aqueles que completam 18 anos em abrigos institucionais de Pelotas. Ela ocupa o antigo prédio do abrigo Esperança, na rua Otacílio Câmara, no Areal. A casa já está apta para receber novos moradores.

De acordo com o secretário de Assistência Social do município, José Olavo Passos, a República receberá os jovens que chegam à maioridade, enquanto estão institucionalizados. No local poderão permanecer seis pessoas por vez. "Eles completam 18 anos em acolhimento institucional e, ao sair, não têm para onde ir quando não retornaram para as famílias originais, nem foram adotados. Assim, eles terão tempo para organizar as suas vidas. Vão receber orientações de como realizar as tarefas domésticas e para buscar a rede de educação, mas serão responsáveis pela organização da casa, cozinhar e tomarão suas decisões. Poderão ficar até completar 21 anos", explicou Passos.

O abrigo terá um coordenador externo e uma equipe psicossocial de apoio, caso seja necessário. A prefeitura se responsabilizará pelo pagamento de energia, água e alimentação. O restante das despesas será de responsabilidade dos próprios jovens. De acordo com a coordenação da casa, o quadro de servidores que farão o cuidado e acompanhamento dos futuros moradores é composto por onze servidores.

Passos diz que uma grande ansiedade dos jovens que vivem nos abrigos é sobre para onde irão quando completarem 18 anos. "Atualmente, eles precisam ir para a casa de um conhecido, Casa de Passagem ou para o Centro Pop. São mais pessoas em situação de rua e nós queremos que eles tenham mais oportunidades", apontou.

O coordenador geral dos abrigos de Pelotas, Juliano Nunes, e a responsável geral do local, Solange da Rocha, ressaltaram que o trabalho que será desenvolvido com os futuros moradores do abrigo visa oferecer a oportunidade dos jovens trabalharem a própria autonomia, conquistarem qualificação profissional e a possibilidade de seguirem suas vidas de maneira independente, seja no município ou não. Ainda segundo os gestores, a equipe de servidores passará por capacitações para receber - da melhor forma - quem necessitar de acolhimento.