Justiça orienta o retorno das aulas na rede municipal de Santa Maria

A Justiça acolheu o parecer do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul pelo indeferimento do pedido de suspensão do retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino de Santa Maria, em ação ajuizada na Vara da Fazenda Pública pelo Sindicato dos Professores Municipais de Santa Maria contra o município, em 17 de maio. O parecer do MP visa garantir o acolhimento de alunos da rede pública nos estabelecimentos de ensino, em especial, diante do grave risco de evasão escolar e vulnerabilidade social decorrente do período pandêmico. Os professores anunciaram greve na terça-feira (18) , apenas para as aulas presenciais - as remotas seguem acontecendo.