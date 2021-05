Ultramaratona de Caravaggio passa por 5 cidades da serra gaúcha

O Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio de Canela foi palco, nesta quinta-feira (20), da largada de uma ultramaratona que passa pelas zonas rurais e urbanas de Gramado, Nova Petrópolis, Caxias do Sul e chegada, no domingo (22) em Farroupilha, no Santuário de Caravaggio. Seguindo os protocolos de segurança a largada aconteceu em blocos, para evitar aglomeração de atletas, sendo que os mesmos passaram no dia anterior por teste Covid e aferição de temperatura minutos antes do início da atividade.

Serão percorridos 217 quilômetros, em um trajeto com grande variação nas elevações de terrenos, com cascalho e terra batida, por exemplo. e com, a participação de mais de 130 atletas vindo de diversos estados e até do exterior. A competição é realizada nas categorias solo, duplas e quartetos.