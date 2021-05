Canoas detalha estudo ambiental para novos empreendimentos

Um dos focos de desenvolvimento econômico e ambiental em Canoas, a região do ParkShopping, no bairro Marechal Rondon, tem atraído o interesse de empreendedores e investidores no município. A fim de esclarecer dúvidas a respeito do planejamento ambiental e da preservação da fauna e da flora local, a prefeitura participou de uma audiência pública promovida pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Na ocasião, técnicos do município falaram sobre os laudos e estudos ambientais. Localizada na avenida Farroupilha, apenas uma parte da área, que é privada, está com licença de instalação para a implantação de um loteamento de 15,82 hectares. Deste loteamento, um lote está destinado para a construção da Havan, que deve gerar mais de 400 empregos diretos para os canoenses e um investimento de 30 milhões na cidade.

Neste loteamento, os profissionais apontam que não há área de preservação ambiental e que as contrapartidas ambientais envolvem a construção de uma área verde equipada, com corredor verde e com plantio de diversas espécies nativas. O planejamento ambiental acontecerá a exemplo dos primeiros licenciamentos que ocorreram na região, como o ParkShopping, em que a prefeitura exigiu a ampliação do Parque Getúlio Vargas (Capão do Corvo) em 7,5 hectares e sua revitalização.

o empreendimento foi anunciado em 2020 Sobre a loja da Havan,como um investimento na cidade. A unidade deve ter mais de 10 mil metros quadrados. Ainda não há previsão de quando ela será inaugurada.