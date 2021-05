Museu de Ijuí completa 60 anos com atrações

No ano em que comemora seis décadas de fundação, o Museu Antropológico Diretor Pestana de Ijuí investiu na integração às tecnologias digitais. Para isso, preparou uma programação de visitações virtuais e eventos transmitidos online. O destaque em maio é a exposição "As Mulheres que estão no mapa", produzida a partir de documentos do acervo, da Câmara de Vereadores e de familiares de mulheres homenageadas na nominação de ruas, monumentos e espaços públicos e privados da cidade.

No site do museu, é possível navegar pelo mapa de Ijuí e reconhecer a localização e a trajetória de 48 mulheres. A programação comemorativa terá um programa de rádio com o professor Jaeme Luiz Callai, ex-diretor do Museu, sobre a história do Museu. Jaema é convidado de um programa na Rádio Unijui, dia 22 de maio, às 10h.