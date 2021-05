Entrada de NH pela BR-116 recebe lâmpadas de LED

Quem trafega pelas avenidas Victor Hugo Kunz, Nicolau Becker, Doutor Maurício Cardoso e a Rua José do Patrocínio, em Novo Hamburgo, observa a nova iluminação pública que foi instalada ao logo das quatro vias. Da área central a pontos dos bairros Canudos e Hamburgo Velho foram substituídas 362 luminárias, saindo as lâmpadas de vapor de sódio (luz amarela) para as de tecnologia LED (luz branca), que são mais econômica, de maior durabilidade e ecologicamente corretas.

Só na avenida Nicolau Becker foram instaladas 81 luminárias, em um investimento de cerca de R$ 129 mil. Já na Victor Hugo Kunz, 185 lâmpadas foram colocadas, totalizando R$ 296 mil em melhorias.

Outra importante via que também recebeu uma nova iluminação foi a rua José do Patrocínio, onde foram trocadas o total de 25 luminárias para LED, em um investimento de R$ 41 mil. Somando as três vias, foram um total de seis quilômetros de nova iluminação, da rodovia BR-116 até o bairro Canudos, no limite do município.

Na parte alta da área central, na avenida Doutor Maurício Cardoso, foram instaladas 71 pontos com lâmpadas de LED, em um investimento de R$ 113 mil. Ao todo, nestes pontos de iluminação pública foram investidos R$ 579 mil.