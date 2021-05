Novo Hamburgo é oficialmente incluída na Granpal

A Câmara de Vereadores aprovou o projeto que oficializa a entrada de Novo Hamburgo na Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal). O ingresso da cidade havia sido aceito em assembleia dos prefeitos integrantes da entidade em março.

A matéria permite que a prefeitura efetue contribuições necessárias para a manutenção e o desenvolvimento de ações, projetos e atividades da associação. O primeiro aporte financeiro, para a cobertura das despesas iniciais, será de R$ 20.826,94. O valor poderá ser suplementado sempre que necessário.

"Os problemas a cargo da prefeitura muitas vezes exigem soluções que extrapolam a capacidade de ação do Município em termos de recursos humanos e financeiros. Além disso, grande parte dessas soluções demanda ações conjuntas, pois diz respeito a problemas que afetam, simultaneamente, mais de uma cidade", explica a prefeita Fátima Daudt, que foi eleita vice-presidente da associação - o presidente é o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

A aprovação do projeto de lei permitirá que Novo Hamburgo se junte aos atuais membros da associação. Atualmente, fazem parte as cidades de Alvorada, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Canoas, Charqueadas, Eldorado do Sul, Esteio, Glorinha, Gravataí, Guaíba, Nova Santa Rita, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Taquari, Triunfo e Viamão.