Sesc recebe área para criar unidade em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria formalizou a assinatura da escritura pública com encargos do imóvel que abrigou a antiga sede da União Santa-Mariense dos Estudantes (USE), localizado na rua do Acampamento. A partir de agora, a responsabilidade sobre a área passa a ser do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc-RS), que passará a realizar a manutenção e a limpeza do espaço.

O terreno será destinado à construção de mais uma unidade operacional do Sesc-RS, com instalações dedicadas à prestação de serviços de educação, desenvolvimento social, saúde, esporte e lazer, além da implantação de programas voltados a atender as demandas da comunidade de Santa Maria. Além disso, durante cinco anos, a contar do início do funcionamento da unidade, o Sesc-RS deverá oferecer até 10% das vagas dos serviços disponíveis para o município, sem custos aos interessados.

Ainda neste ano, o Sesc-RS deverá apresentar ao município o montante de investimento, o cronograma de implantação e os projetos básicos da obra que será feita no terreno. A entidade tem o prazo de três anos, isto é, até 2024, para concluir as obras. "Estamos valorizando as pessoas que poderão desfrutar desse investimento. Estou muito feliz que estamos concretizando algo que a cidade queria. Todos nós vamos passar, mas a obra e os serviços irão ficar", comemorou o prefeito Jorge Pozzobom.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, a comunidade de Santa Maria, bem como os sindicatos que fazem parte da base da entidade, será atendida com eficiência nas suas principais necessidades. "Vamos verificar o que há de procura na comunidade. Posso prometer que a cidade será recompensada pelo gesto da prefeitura", afirmou Bohn.