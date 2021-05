Vacinação da Covid será levada para local único em Canela

A secretaria de Saúde de Canela anunciou, nesta quarta-feira, que irá realizar algumas intervenções na parte interna do Centro de Feiras para receber a campanha de vacinação contra a Covid-19. Com o intuito de oferecer uma melhor estrutura para a população que busca a vacina, principalmente com a chegada dos dias mais frios, a imunização contra o coronavírus ficará concentrada no local a partir da próxima segunda-feira (24) e não ocorrerá mais na Unidade de Saúde do Canelinha.

Foram instaladas estruturas para separar o público que procura pela primeira dose das pessoas que vão até o local para concluir o sistema vacinal com a segunda dose. As demarcações das filas também estão separadas, por primeiras e segundas doses. Conforme a enfermeira Magali Dell Valle Cavinato, responsável pelo departamento de Vigilância Epidemiológica, a mudança com apenas um local específico para a vacinação contra a Covid-19 contribui para uma melhor logística da equipe e dos equipamentos. "É uma forma de otimizar o uso dos frascos das vacinas, evitando desperdícios e perdas", ressalta Magali