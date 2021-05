Cidades do Planalto discutem aumento de casos de Covid

Em reunião da Associação dos Municípios do Planalto (Ampla), gestores locais destacaram a preocupação com a lotação dos leitos hospitalares em Passo Fundo. Um documento com medidas para enfrentar o aumento de casos será apresentado nesta quinta-feira (20) pela associação.

Maior município em número de habitantes entre os 62 que compõem a região, Passo Fundo concentra também os dois maiores hospitais regionais de referência para pacientes sintomáticos de Covid-19. Por isso, a prefeitura reiterou aos demais gestores públicos a necessidade de que cada cidade amplie e reforce suas ações de prevenção contra o coronavírus buscando a redução da velocidade de transmissão viral.

a região de Passo Fundo ter recebido o indicador de alerta A reunião, motivada apóspor parte do governo do Estado, dentro do novo sistema de monitoramento da pandemia, serviu ainda para a discussão de medidas regionais que deverão ser apresentadas ao Gabinete de Crise, visando a adoção de protocolos capazes de minimizar os efeitos da elevação dos casos positivos de Covid-19 nestas 62 localidades. "Foi um diálogo importante para que cada município pudesse expor a sua realidade e relatar quais ações estão sendo tomadas. A partir disso, vamos fazer um documento contendo as medidas concretas que serão postas em prática já nos próximos dias", explicou o vice-prefeito de Passo Fundo, João Pedro Nunes.

Em Brasília para apresentar projetos de captação de recursos para diferentes áreas de desenvolvimento em Passo Fundo, o prefeito Pedro Almeida reiterou que as novas medidas de monitoramento da pandemia determinadas pelo Estado precisam ser acompanhadas de responsabilidade individual de cada cidadão. "Isso vale para todos os municípios. Precisamos trabalhar juntos em ações de prevenção, conscientização e fiscalização para evitarmos um novo agravamento dos casos e a superlotação das casas de saúde. O enfrentamento da pandemia é uma tarefa coletiva", resumiu.