Canoas só terá vacinação da segunda dose da Coronavac nesta quinta-feira

A prefeitura de Canoas promove, nesta quinta-feira (20), um Dia D de Vacinação contra a Covid-19 destinado exclusivamente para a aplicação de segundas doses da CoronaVac. Com a chegada de novo lote do imunizante produzido pelo Instituto Butantan, o município conseguirá zerar a fila para quem está com a imunização atrasada. A vacinação estará disponível nas 27 unidades básicas de saúde (UBSs), das 8h às 16h30, de acordo com a data da primeira dose.

Para evitar aglomerações, a vacinação será dividida em dois turnos: pela manhã, das 8h às 13h, idosos e profissionais de saúde que se vacinaram até o dia 3 de abril. Já na parte da tarde, das 13h às 16h30, devem comparecer às UBSs todos aqueles que receberam a primeira dose a partir de 4 de abril.

Devido ao mutirão envolvendo a segunda dose da Coronavac, a secretaria municipal da Saúde informa que não haverá vacinação de primeira dose para o grupo das comorbidades e imunização contra a Influenza (gripe) nesta quinta-feira. O cronograma será retomado na sexta-feira (21).

Para se vacinar, é necessário levar documento de identidade com CPF e a carteira de vacinação. Cerca de 5,7 mil pessoas estão com a segunda aplicação da vacina contra a Covid-19 em atraso. A orientação do Ministério da Saúde é para que a população realize a segunda dose mesmo fora do prazo recomendado pelo laboratório.

Diante da falta do imunizante nas últimas semanas, o município precisou interromper a aplicação da segunda dose em quatro momentos. A suspensão mais recente ocorreu no sábado, quando houve um mutirão para completar a imunização de parte dos idosos que aguardavam a dose de reforço.