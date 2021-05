Pronto-Atendimento da Unimed em Farroupilha passa por ampliação

A Unimed Nordeste-RS inaugurou o novo Centro Cirúrgico do Pronto-Atendimento (PA), em Farroupilha. Iniciada em março, a adequação estrutural compreende a ampliação do Centro Cirúrgico Ambulatorial e do Centro de Endoscopia, além de adaptações no Centro de Materiais e Esterilização, o que resultou no aumento de três para cinco o número de salas cirúrgicas - uma delas direcionada exclusivamente para exames de endoscopia, colonoscopia e histeroscopia.

O coordenador médico do PA, Fábio Letti, cita o incremento na realização de procedimentos entre os principais benefícios da entrega da reforma. "É um dia importante para Farroupilha, pois se dá início a uma série de outros investimentos que estão em projeto na cooperativa para o crescimento da Unimed em nosso município", disse Letti.

A ampliação do Centro Cirúrgico e do Centro de Endoscopia é a primeira etapa das melhorias previstas no Pronto-Atendimento de Farroupilha neste ano. Outras entregas estão previstas para os próximos meses. No Além desta obra, deve ser retomar o projeto de ampliação de leitos - no mínimo 10 leitos. "Participamos no desenvolvimento das comunidades há praticamente cinco décadas. Em 2022, completaremos 50 anos. Nosso trabalho é na geração de trabalho médico, novos empregos para comunidade e melhoria da sociedade como um todo".