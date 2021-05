Prefeitura vai instalar outdoors de Rio Grande ao longo da BR-116

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, e o secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Gilberto Sequeira, estiveram reunidos com o Superintendente do Porto do Rio Grande, Fernando Estima, para discutir sobre a elaboração de projetos. Na oportunidade, foi firmada uma parceria para o desenvolvimento de ações que visam destacar o potencial turístico, cultural e econômico da cidade.

A proposta é fazer a instalação de cinco outdoors ao longo da estrada que liga Porto Alegre a Rio Grande. Segundo o secrtário, a proposta foi pensada com base na tendência de crescimento do turismo regional no estilo road trip, no qual as pessoas utilizam o carro como meio de transporte. "Há estudos que mostram que, depois da pandemia, algumas pessoas ainda estarão receosas de viajar utilizando o avião, por exemplo. Eles mostram que o chamado turismo de estrada e regional vai aumentar. As pessoas passarão a viajar mais de carro. Com isso, nós vimos a oportunidade de colocar o projeto em prática na busca por alavancar a cidade economicamente, gerando emprego e renda", comentou o gestor.

Sequeira explicou que os outdoors apresentarão fotos de alguns pontos da cidade e serão uma espécie de dispositivos fixos de divulgação das riquezas e belezas, assim como das potencialidades da região. Para ele, ainda que seja uma forma de divulgação estática, a mensagem dos outdoors terá um grande alcance pelo número de veículos que circulam pelo trecho. O secretário menciona que levantamentos feito pela Ecosul, concessionária de um dos trechos da rodovia, indicam a existência de grande tráfego na BR-116. "Todos essas pessoas terão acesso aos outdoors. A visibilidade será enorme e teremos um retorno muito bom para nossa cidade", comentou o Secretário.

Nos próximos dias serão demarcados os pontos de instalação dos outdoors. A previsão é que as peças sejam distribuídas na localidade do Cassino, Quinta, São Lourenço, Camaquã e Guaíba. O projeto tem duração de um ano.