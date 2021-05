Vice-prefeito quer vacinação para servidores da Comusa, em Novo Hamburgo

O vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da Comusa Serviços de Água e Esgoto, Márcio Lüders, enviou, ofícios para o governo do Estado, Assembleia Legislativa, à bancada gaúcha na Câmara de Deputados e Senado Federal, e ao Ministério da Saúde. No texto, ele solicita urgência no envio de vacinas e autorização para vacinação de servidores que atuam nos serviços essenciais de saneamento em todo o País.

Lüders destaca que, desde o início da pandeia, a Comusa, bem como outras empresas do ramo, não deixaram de atuar, e que muitas funções exigem o trabalho presencial, portanto, a vacinação se faz mais do que urgente para garantir a continuidade dos serviços. "Não podemos mais ficar aguardando a boa vontade do governo que se arrasta para garantir novas doses enquanto nossos servidores estão se arriscando, todos os dias, sem perspectiva definida de uma data de vacinação", afirma.