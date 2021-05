Famílias de Taquara recebem cartão com R$ 300,00 em crédito

Cinquenta famílias de baixa renda de Taquara serão beneficiadas com um cartão de cesta básica digital, pelo qual é possível comprar alimentos. A entrega simbólica foi realizada pelo educador social do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Cras), Tom Elias, a coordenadora do Cras, psicóloga Caroline Britto da Silva Silveira, e o secretário de Desenvolvimento Social e Habitação, Maurício de Souza.

O serviço foi possível graças a parceria com a Organização não-governamentla (ONG) Gerando Falcões. O cartão tem duas parcelas de R$ 150,00, que tem como objetivo entregar dignidade para as mães chefes de família e aquecer a economia local. De acordo com Tom, os cartões serão entregues para cadastrados no Cras nos próximos dias.