Rede privada de ensino retoma aulas presenciais em Santo Ângelo

Apesar do alerta do Estado sobre a situação da pandemia , as aulas presenciais na rede privada de ensino de Santo Ângelo para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental até o quinto ano foram retomadas nesta quarta-feira (19). As demais séries terão o retorno escalonado e anunciado posteriormente. A rede pública municipal ainda não tem data para o retorno e as escolas estaduais deverão ser definidas pelo governo do Estado.

O prefeito Jacques Barbosa, que já havia antecipado a sua decisão pela retomada das aulas presenciais na rede privada em encontro com os representantes dos educandários privados, manteve sua posição, após reunião com o Comitê Científico Regional da Associação dos Municípios das Missões (AMM). No encontro, prevaleceu o entendimento coletivo de que a decisão para o retorno à sala de aula da rede municipal e do ensino privado compete ao município. "Queremos as escolas abertas, mas com segurança para alunos, professores, trabalhadores em educação e pais. As escolas estão adotando todos os critérios sanitários definidos pela legislação e isso faz da escola, um local seguro", defendeu o prefeito.

Para o retorno, os estabelecimentos privados de ensino deverão apresentar a revisão do Plano de Segurança com o aval do Círculo de Pais e Mestres (CPM) das escolas. O secretário municipal da Saúde, Flávio Christensen, e a coordenadora do Comitê Temporário de Enfrentamento ao coronavírus, Daniana Pompeo, estabeleceram uma rede de contato com a direção das escolas privadas para o monitoramento de eventuais infecções no ambiente escolar. Também ficou ajustada a imediata suspensão das aulas, por 14 dias, em turmas onde houver situação de suspeita de casos.