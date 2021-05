Projeto quer revitalizar trecho turístico na Região Central do Estado

O projeto "ReViva Perau", parceria entre as prefeituras de Santa Maria e de Itaara, está avançando. Um ato simbólico no mirante localizado no limite entre os dois municípios reforçou a parceria entre as cidades para os serviços, que visam a recuperação do local.

A Estrada do Perau é um considerado patrimônio histórico de Santa Maria e de Itaara. Além de conectar as duas cidades, a estrada é um ponto turístico dos municípios, devido às belas paisagens. Por meio do projeto, está sendo realizada limpeza e manutenção da estrada e dos três mirantes que fazem parte do percurso.

O objetivo da revitalização é incentivar a visitação e proporcionar uma boa experiência. Após a conclusão do projeto, será fundamental o apoio da comunidade para que ajude na conservação dos espaços.