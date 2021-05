Programa de microcrédito é lançado em Dois Irmãos

Para apoiar os empreendedores de Dois Irmãos, a prefeitura, em parceria com a Sicredi Pioneira e apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), lançou um programa de microcrédito. O empresário do município poderá fazer um empréstimo de até R$ 20 mil e pagará uma taxa de 0,49% ao mês.

A prefeitura pagará os outros 0,49% do financiamento à instituição financeira. O microcrédito faz parte de um pacote de auxílio, que conta com auxílio aluguel para as empresas, prorrogação do IPTU, qualificação sobre marketing digital e, em breve, será implantado o programa da Nota Fiscal Gaúcha Municipal.