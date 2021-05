Com escassez de chuvas, Bagé implementa racionamento de água

escassez de chuvas que a região enfrenta Em razão da, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) vai iniciar o racionamento de água na madrugada desta quinta-feira (20/05). A cidade será dividida em dois setores, cada um deles recebendo água 12 horas por dia. O setor 1 será abastecido das 3h às 15h e o setor 2 das 15h às 3h.

A medida está sendo tomada a fim de evitar o colapso no abastecimento. As barragens estão em níveis críticos. A Sanga Rasa está 5,4 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 1,90 m aquém da normalidade. A Emergencial, por sua vez, está 1,05 m abaixo do nível máximo.

Há dois meses, a cidade está praticamente sem chuvas. Em abril, os índices de precipitação totalizaram 33,4 milímetros. Em maio, até o momento, foram registrados apenas 20,2 milímetros, conforme dados da Estação de Tratamento de Água (ETA). A autarquia afirmou que estará pronta para atender a população, esclarecendo dúvidas sobre a escala de rodízio de abastecimento.

a população chegou a ficar 15 horas sem abastecimento União liberou R$ 65,8 milhões A falta d'água na cidade é um problema recorrente. No ano passado,, por conta do baixo nível das barragens. Uma das alternativas para evitar que isso ocorra foi anunciada em março, quando apara a retomada das obras da Barragem de Arvorezinha, em Bagé. A obra estava paralisada desde 2013. Os trabalhos serão executados pela prefeitura local, em parceria com o Exército Brasileiro, com conclusão prevista para o fim de 2022.