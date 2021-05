Nova Petrópolis confirma edição do Festival Internacional de Folclore em julho

Foi assinado o termo de cooperação entre a prefeitura de Nova Petrópolis e a Associação dos Grupos de Danças Folclóricas Alemãs, visando a realização do 48º Festival Internacional de Folclore. O evento está previsto para os dias 15 de julho a 1º de agosto de 2021. A comissão organizadora, formada por representantes do Poder Público e da Associação, trabalha na definição do formato do festival.

A associação apresentou e a prefeitura aprovou o plano de trabalho referente à realização do Festival Internacional de Folclore. Nele constam objetivos, metas, resultados a serem atingidos e o cronograma de execução para o evento. Conforme os documentos, caso não seja possível realizar o evento de forma presencial, em razão dos protocolos de prevenção e combate à Covid-19, haverá a opção do formato virtual. Em caráter excepcional, mediante ajuste entre as partes, o festival poderá ser transferido da data original, desde que realizado ainda no ano de 2021.

O município será responsável pelo pagamento de despesas através de empenhos, além de ceder os locais para a realização do evento. A previsão de gastos é de R$ 240 mil. "O momento ainda é de incertezas com relação aos eventos. Por isso, temos uma comissão encarregada de avaliar todas as possibilidades e determinar formato mais apropriado para o festival", afirmou o prefeito Jorge Darlei Wolf.