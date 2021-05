Começa obra de centro para animais em Venâncio Aires

Teve início nesta semana a construção do Centro de Bem-Estar Animal de Venâncio Aires, em terreno localizado em Linha Ponte Queimada, na antiga área da Fundação Ambiental (Favan). O prédio terá investimentos de R$ 378,4 mil.

O Centro contará com sala administrativa, depósito, almoxarifado, higienização dos animais, vestiários, espaço de isolamento, gatil, maternidade, cinco canis cobertos e solários coletivos. O local, que deverá ser administrado em parceria com entidade de proteção aos animais, não tem a característica de canil, mas um espaço para abrigo temporário de animais abandonados, vítimas de maus tratos ou com problemas de saúde, como zoonoses, sarna, cinomose e outras. Lá eles serão reabilitados e depois encaminhados para adoção.

A obra tem valores oriundos de verbas do governo federal e a expectativa é de que a obra esteja concluída em até oito meses. De acordo com o proprietário da empresa que toca a construção, outra obra deve ser iniciada em breve no mesmo local, que é o Centro Vocacional Tecnológico, facilitando o trabalho da empresa no atendimento aos dois contratos municipais.