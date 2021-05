TRIBUTOS Notícia da edição impressa de 20/05/2021. Alterada em 20/05 às 03h00min Santa Clara do Sul estuda lei que isenta as empresas locais do pagamento de ITBI

Com o objetivo de ampliar os incentivos aos empresários e estimular a instalação e expansão de empreendimentos no município, a prefeitura de Santa Clara do Sul encaminhou projeto de lei à Câmara de Vereadores que isenta as empresas do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Se aprovada pelo Legislativo, a matéria beneficiará as empresas que vierem a se instalar no município ou as que quiserem ampliar seus investimentos locais.

Para ter direito ao benefício, os empresários deverão apresentar um protocolo de intenções e assinar um termo de compromisso de investimentos, levando em conta a oferta de empregos e o impacto positivo na economia do município. Uma das empresas locais a ser beneficiada com a proposta de isenção do ITBI será uma loja de confecções, que pretende ampliar sua estrutura física com a construção de um prédio de 800 metros quadrados