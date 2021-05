Construtora desiste do projeto de prédio de 91 andares em Taquara

Após anunciar no início deste ano a construção de um prédio com 91 andares no Centro de Taquara, a Porto Incorporadora desistiu de seguir adiante com o projeto. O anúncio foi feito pela empresa, por meio das redes sociais, e levou em conta, segundo o comunicado, dificuldades em relação à aprovação do plano de construção do empreendimento, que ficaria no terreno onde antigamente estava instalada uma indústria química.

No texto, a construtora diz que a obra do Porto Sky, nome que levaria o prédio, não será realizada, tendo em vista que o contrato firmado prevê que a obra somente seria realizada mediante aprovação dos vendedores, os quais possuíam o poder de vetar o projeto. Segundo a incorporadora, essa informação se tornou pública e circulou nas redes sociais, mas foi rejeitada pelos vendedores, os quais, além de rejeitar, solicitaram alterações no contrato. Em virtude das divergências, as partes não chegaram a um consenso, situação em que foi rescindido o contrato de forma amigável.

A incorporadora afirma que outro aspecto que inviabilizou a execução da obra foi em relação a liberação por parte da prefeitura dos projetos e da licença para a construção, a qual não aprovou a execução da obra como um todo, e sim esclareceu que avaliariam a construção e liberariam sua execução mediante análise a cada 10 andares construídos. Com isso, a obra poderia ser trancada a qualquer momento, bem como inviabilizando as vendas dos imóveis. "Diante de tamanhas divergências e complicações encontradas pela empresa para a execução da obra, viemos a público informar e esclarecer a seus clientes, amigos e toda sociedade da região que esta não se concretizará" diz a Porto, em nota, em que complementa que buscará um "novo local" para implementar o projeto.

A prefeitura de Taquara também se manifestou a partir do cancelamento do Porto Sky. O Executivo disse lamentar a não continuidade por parte da Porto em seguir com o empreendimento e afirma que "nunca obstruiu a execução, pelo contrário, sempre se colocou à disposição do projeto, seja para esclarecer dúvidas ou encaminhar documentações".

O Executivo ainda afirma que foi emitido um Processo de Viabilidade de Construção no dia 17 de dezembro do ano passado que, segundo o município, está aguardando os projetos complementares solicitados em uma certidão, com prazo de seis meses (ou seja, até 17 de junho). "Lamentamos que a direção da empresa não tenha entrado em contato com a atual administração para discutir suas dificuldades e buscar construir soluções", complementa o comunicado. A prefeitura aguarda, ainda, a formalização da desistência do projeto.