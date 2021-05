ASSISTÊNCIA SOCIAL Notícia da edição impressa de 19/05/2021. Alterada em 19/05 às 03h00min Caxias do Sul abre campanha de hospedagem solidária no inverno

A Pastoral das Pessoas em Situação de Rua da Diocese de Caxias do Sul dará início, nesta quarta-feira (19), à quarta edição do projeto Hospedagem Solidária. Até o dia 4 de setembro, o serviço irá acolher 35 homens que estão em situação de rua a cada noite, no salão da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

O projeto, que está na sua quarta edição, funciona de segunda-feira a domingo e contará com a colaboração de voluntários de diversos grupos e movimentos católicos, além do apoio da Fundação de Assistência Social (FAS) e da Guarda Municipal de Caxias do Sul. Os "Médicos do Mundo", que reúnem profissionais da saúde, irão realizar a avaliação de cada um dos usuários do serviço. Nos casos de sintomas de Covid-19, a equipe da FAS fará a remoção para a Casa Irmã Dulce, onde irá acontecer a quarentena destas pessoas, com todos os cuidados necessários.

Diariamente, a acolhida será das 19h30min às 20h30min. Os assistidos terão acesso ao jantar, colchão e cobertores para passarem as noites, e pela manhã será servido o café. A organização do espaço será feita de forma colaborativa, entre a equipe de trabalho e os usuários. Essa ação vai além do que os voluntários já fazem, já que oferece acolhimento seguro e atendimento médico e psicológico.

Neste ano, o número de atendimentos em cada noite será de 35 pessoas, tendo em vista o cumprimento de protocolos sanitários e de saúde para evitar a disseminação da pandemia da Covid-19. Além do uso do álcool gel, luvas descartáveis e máscaras, outras medidas estão sendo adotadas para evitar o contágio de coronavírus no local. Por isso, nesta edição, o banho dos usuários da Hospedagem Solidária deve ser tomado no Centro Pop Rua, que também possibilita que os assistidos possam lavar as roupas e fazer sua higiene pessoal.