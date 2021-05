VANDALISMO Notícia da edição impressa de 19/05/2021. Alterada em 20/05 às 03h00min Contêineres de lixo são incendiados em Caxias do Sul

Desde o início do ano, 57 unidades já foram incineradas CODECA/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) informou que mais três contêineres amarelos, de resíduos seletivos, foram queimados. Os atos de vandalismo aconteceram nos bairros São Pelegrino, São Leopoldo e no centro da cidade.

Um levantamento realizado pelo setor de Manutenção de Contêineres da Codeca mostra que a maioria dos atos de vandalismo contra contêineres amarelos ocorrem no centro. Desde o início do ano 57 unidades já foram incendiadas, destas, 19 nas quadras centrais.

Menos da metade destes contêineres, isto é, 23 unidades foram repostas. Cada contêiner amarelo custa em média R$ 1.200,00. "Não temos contêineres em nosso pátio para reposição destes vandalizados. Seriam necessários quase de R$ 70 mil para comprar todos novos", argumenta a presidente, Helen Machado. "As pessoas colocam todos resíduos no contêiner verde, misturando com o orgânico, por não haver o amarelo em frente às suas casas. Estamos à mercê dessas pessoas", afirma.