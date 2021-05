MUNICÍPIOS Notícia da edição impressa de 19/05/2021. Alterada em 20/05 às 03h00min Projeto trata da travessia entre as praias do Cassino e Hermenegildo

A prefeitura do Rio Grande iniciou a discussão para implementação do projeto "Marcadores". A iniciativa propõe estruturar, como trecho turístico e cultural, a travessia de Rio Grande ao Chuí, que é feita pela praia, do Cassino até o Hermenegildo. Para tanto, a ideia é contribuir com a orientação ao longo da rota, implementando, por exemplo, marcadores de quilometragem.

A estruturação proposta pelo projeto envolve ainda o gerenciamento de informações sobre a trilha, assim como outras formas de suporte a turistas e trilheiros que se dispõem a fazer a travessia de cerca de 230km. Os principais pontos discutidos foram as melhorias na estrutura do trecho, pensando tanto no sentido turístico e cultural, para torná-lo mais conhecido e apreciado, quanto no sentido ambiental e da própria experiência da travessia, considerando o respeito ao meio ambiente e a preservação das características rústicas e desafiadoras da trilha.

A reunião foi coordenada pela primeira-dama Lu Compiani, que enfatizou como é importante construir o projeto de maneira conjunta. "Esse projeto está sendo pensado e será colocado em prática a várias mãos. Por isso nós estamos reunidos para discutir sobre ele e para ouvir quem já teve a experiência da travessia, como o Gustavo e o Vladmi", comentou a primeira-dama.

Na oportunidade, o trilheiro Gustavo Sciotti e o corredor rio-grandino Vladmi dos Santos, também se fizeram presentes. Depois de completar a travessia de Rio Grande até o Chuí a pé, Sciotti afirmou que o projeto demanda pensar em todos os tipos de públicos. "A partir do momento em que você abre a travessia, se deve pensar de maneira ampla e têm pessoas que vão preferir fazer essa trilha com mais estrutura. É interessante manter o lado rústico, mas ampliar pontuais estruturas para todos os públicos transforma a experiência em algo mais acessível. Acho que vai agregar", comentou.

Para Vladmi, que é cego e completou a travessia sozinho em 48 horas na ultramaratona Extremo Sul em 2019, a ideia de implementar demarcações para orientar os atletas durante a caminhada é válida. Nesse sentido, o para-atleta falou do potencial do lugar e destacou a importância de manter a essência do cenário.