Rede Asun anuncia abertura de supermercado em Tramandaí

O prefeito de Tramandaí, Luiz Carlos Gauto recebeu em seu gabinete a visita da diretoria do Rede Asun. O motivo do encontro foi a apresentação do projeto de instalação do mercado em Tramandaí. A Rede Asun de Supermercados conta atualmente com 21 lojas espalhadas pelas cidades de Porto Alegre, grande Porto Alegre e Litoral.

Em Tramandaí, o mercado ficará localizado no prédio do Grêmio Esportivo Beira-Mar, localizado na avenida Fernandes Bastos, no Centro do município. "É uma honra para o nosso município a vinda desta respeitada empresa. Podendo proporcionar empregos em grande escala, além de fomentar a economia local", destacou o prefeito.

A projeção é de gerar cerca de 150 empregos nos próximos meses. O grupo Asun ainda não detalhou qual será o valor do investimento e quando pretende abrir o mercado.