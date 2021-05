Novas pontes da BR-116 devem ficar prontas em janeiro

Ao todo serão erguidas quatro pontes As obras de construção do sistema de ponte sobre o rio dos Sinos, no km 245 da BR-116, em São Leopoldo, completaram dois meses. Os serviços, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) avançam dentro do cronograma previsto., sendo duas sobre o canal principal e duas sobre a várzea do rio. A expectativa da autarquia é concluir as travessias em 10 meses, ou seja, até janeiro de 2022.

Para dar agilidade aos trabalhos, equipes atuam em três frentes de serviço: construção dos blocos da ponte no sentido Capital-interior; cravação das estacas da ponte no sentido interior-Capital (das 48 estacas necessárias, já foram executadas 28); e fabricação das peças pré-moldadas que serão instaladas, posteriormente, nas travessias. No caso da primeira ponte que está sendo construída sobre o canal principal do rio, no sentido Capital-interior, os trabalhos da estrutura começaram em março com a supressão da vegetação e a cravação de estacas.

Todas as 48 estacas necessárias para sustentar a travessia já foram cravadas e a equipe deste ponto está empreendendo esforços na execução dos blocos de fundação. Dos seis blocos a serem construídos, três estão prontos. Os trabalhadores já iniciaram a montagem da armação de aço e formas do quarto bloco.

Simultaneamente à execução dos blocos, outra equipe atua na confecção das peças pré-moldadas (vigas e pré-lajes) que serão utilizadas nas próximas etapas. Para a primeira ponte em construção serão necessárias 20 vigas, das quais 16 delas já estão prontas e estocadas na fábrica localizada em Sapucaia do Sul. Estas peças serão lançadas após a construção dos pilares - trabalho que será realizado in loco.

Já as pré-lajes estão sendo fabricadas em um canteiro industrial ao lado da obra. Do total de 289 unidades necessárias para esta primeira ponte, já estão prontas 114 unidades (40%). Com as peças pré-moldadas, o DNIT garante agilidade no processo construtivo das travessias.

As pontes vão duplicar o número de faixas de trânsito de duas para quatro por pista no trecho, considerado um dos gargalos da Região Metropolitana por conta do alto fluxo - e por ser ponto constante de congestionamentos diários. Pelo trecho, cerca de 140 mil veículos transitam diariamente.