Prefeitura de São Borja recebe estudo de ex-secretário do município para reforma da Praça Tricentenário

O prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto recebeu em seu gabinete a visita do ex-secretário de cultura e agora diretor de Relações Institucionais, Íbaro Rodrigues e do arquiteto, Maycon Franchini. Na reunião, foi apresentado o projeto idealizado para a revitalização e construção do caminhódromo na Praça Tricentenário, no bairro Paraboi.

Íbaro Rodrigues foi o último secretário à frente da pasta de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, o qual idealizou o projeto em sua gestão, ainda no passado, e esteve junto para acompanhar o arquiteto na apresentação das ideias para a praça. Conforme Rodrigues e Franchini, além do caminhódromo no entorno da praça, também foram projetados espaços de lazer para as crianças, áreas para feirantes, assim como mesas e cadeiras para alimentação e descanso dos frequentadores.

O prefeito afirmou a importância em otimizar um espaço bastante utilizado: "A praça do monumento Tricentenário já é bastante utilizada para atividades físicas e lazer. Vamos viabilizar recursos para que este projeto saia do papel e tenhamos ainda mais qualidade de vida, cultura e lazer naquele lugar, além de proporcionar um espaço de trabalho para os feirantes e trabalhadores da cultura", afirmou. O projeto será estudado por equipes da prefeitura, para analisar as possibilidades de ser viabilizado.