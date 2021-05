Reunião trata da concessão do aeroporto de Torres à iniciativa privada

A concessão do aeroporto de Torres para a iniciativa privada foi tema de reunião entre o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, o secretário de Parcerias do Estado, Leonardo Busatto, e lideranças do município, de Arroio do Sal e de Dom Pedro de Alcântara. O grupo discutiu a viabilidade da iniciativa para que o empreendimento passe a realizar voos comerciais.

Atualmente, apenas voos fretados chegam e partem do local. A cerca de 185 quilômetros de Porto Alegre, o aeroporto de Torres é considerado uma rota alternativa, além de representar um importante ponto para a instalação de área de lazer e atividades acessórias, como restaurantes. A Azul, durante o período do verão, chegou a realizar voos entre a Capital e praia, que faz divisa com Santa Catarina.

Para avançar na discussão, Gabriel sugeriu que os municípios representados no encontro formem uma comissão para identificar empresários e agentes econômicos interessados no projeto. O presidente da Assembleia recordou a intenção da companhia Azul em organizar voos no local, mas que a ideia foi suspensa com o início da pandemia de Covid-19. "Hoje o aeroporto está subutilizado, mas pode ser uma opção viável para atender toda a região do Litoral Norte", prevê.

Segundo Busatto, o Brasil está em fase de concessão de aeroportos e destacou que o Rio Grande do Sul possui cinco unidades que podem ser concedidas, entre elas o aeroporto de Torres, além dos de Santa Rosa, Santo Ângelo, Passo Fundo e Rio Grande. "O local possui grande potencial, mas atualmente não possui receita. É importante estudar como atrair voos ou ainda verificar outros entes que manifestem interesse no projeto", explicou.